Jana Germani pridobila mesto

Jadralka barkovljanskega društva Sirena Jana Germani nadaljuje z dobrimi nastopi na svetovnem prvenstvu v olimpijskem razredu 49erFX v Omanu na Arabskem polotoku. Na regatnem polju pred Omanskim zalivom sta s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi na drugem dnevu tekmovanja na jadrnici Bandita osvojili četrto in dve enajsti mesti. Na lestvici sta pridobili eno mesto in sta po današnjem dnevu šesti. Do spremembe je prišlo tudi na samem vrhu, saj sta Finki Ronja Grönblom in Veera Hokka prepustili vodilno mesto nizozemski posadki Odile van Aanholt-Elise Ruyter. Na drugem mestu sta Norvežanki Helene Næss in Marie Rønningen. Olimpijski prvakinji, Brazilki Grael in Kunze ostajata četrti. Nekdanja članica Sirene Carlotta Omari in sojadralka Sveva Carraro sta dvanajsti. Na današnjem tretjem plovu sta sicer osvojili prvo mesto. Pred tem sta bili 19. in 12.