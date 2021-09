Jana Germani (TPK Sirena) četrtič državna prvakinja

Jadralka TPK Sirena Jana Germani tačas v Italiji nima konkurence. V olimpijskem razredu 49erFX je še četrtič zapored stopila na najvišjo stopničko na državnem prvenstvu: letos drugič zapored v vlogi krmarke z dve leti mlajšo Giorgio Bertuzzi (Malcesine), pred tem pa je bila v letih 2018 in 2019 državna prvakinja z nekdanjo sotekmovalko Ottavio Raggio. Uspeh v olimpijskem razredu 49erFX je za barkovljanski klub dopolnila še Carlotta Omari, ki tekmuje za Fiamme Gialle, še vedno pa je tudi članica Sirene. Omarijeva, ki že od marca jadra z Svevo Carraro, je osvojila bron, srebrni pa sta bili Alexandra Stalder in Silvia Speri (Marina Militare).

»Tudi pot do četrtega državnega naslova je bila zahtevna, saj si vse posadke želijo zmage. Povrh tega pa se ne igra vedno pošteno igro,« je dan po zmagi povedala 22-letna jadralka, ki si je v Arcu priborila tudi državni naslov med U23. Jadralci so na Gardskem jezeru jadrali med četrtkom in soboto, v nedeljo pa niso zaradi slabih vremenskih razmer.

Na Gardskem jezeru so bile regate s taktičnega vidika zelo enostavne, razlika pa se je pokazala v hitrosti, kjer sta bili Jana in Giorgia zelo hitri: v dvanajstih plovih sta bili šestkrat prvi, dvakrat drugi in enkrat tretji, v četrti regati pa so jima sodniki dosodili tretje mesto, potem ko sta se konkurenta kmalu zabila vanje in sta zato izgubila veliko časa.