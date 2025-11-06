Jari Cocevari, vratar Domia, ki ima rad glasbo in potovanja

18-letni Jari Cocevari (letnik 2007), doma iz Mačkolj v dolinski občini, obiskuje 5. razred humanističnega liceja Antona Martina Slomška v Trstu. Nogomet igra pri Domiu. Podobno kot njegov oče Robert (igral je pri bazovski Zarji), je tudi on vratar.

Sedanje društvo in matično društvo: zdaj Domio, prej Breg.

Vzdevek v ekipi: Goat.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Prvi šport je bila košarka, ukvarjal sem se tudi s karatejem in plavanjem.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskemu zboru itd? Ne

Tvoj vzornik v športu je ...? Moj oče.

Imaš raje meso ali ribe? Meso

Katero pesem si nazadnje poslušal? Piano Inferiore - Melons

Brez katere aplikacije si ne predstavljaš dneva? Spotify

Kateri predmet ti gre najbolje? Angleščina

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Fizioterapevt.

Raje gledaš filme ali serije? Serije

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko kamorkoli? V Melbourne v Avstralijo.

S kom pa bi šel? S punco.

Kaj te najbolj nasmeji? Dober nastop na tekmi.

Katera je tvoja najljubša žival? Pes.

Imaš raje jutra ali večere? Večere.

Najljubši kraj za druženje? V baru, a nimam najljubšega.

Kateri profesor/-ica ti je najbolj simpatičen/-na? So kar vsi po svoje simpatični.

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Iskrenost in empatijo.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolne svobode? Bi potoval.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez slušalk.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Mi otroci s postaje Zoo.

Imaš raje poletje ali zimo? Poletje.

Katero supermoč bi imel, če bi lahko izbral eno? Rad bi bral misli.

Kakšna glasba ti pomaga pri učenju? Ne poslušam glasbe pri učenju.

Najljubši predmet v šoli? Zgodovina.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Bi izboljšal in prenovil stranišča.

Najljubša barva? Zelena.

Kaj bi vzel s sabo na zapuščeni otok? Slušalke.

Kaj te najbolj motivira? Osredotočenje na osebne cilje.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Glasba in šport.

Kako bi opisal sebe v treh besedah? Empatičen, vztrajen in simpatičen.

Najljubši praznik in letni čas? Božič in pomlad.

Če bi lahko povabil eno zgodovinsko osebo na kavo, kdo bi to bil? Albert Einstein.

Če bereš, katere časopise prelistaš? Športne strani Primorskega dnevnika.

Katera družbena omrežja uporabljaš (instagram, tik tok, facebook, X, YouTube ali druga)? Instagram.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ne.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Pomembno.