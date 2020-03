jazostanemdoma: Dekleta pri ŠZ Soča

V času prisilne karantene nam tehnologija nudi marsikaj. Od virtualnih srečanj s prijatelji do virtualnih učilnic, in zakaj ne, tudi virtualnega trenerja. Točneje povedano, trenerja, ki virtualno vodi dekleta v času, ko so vse športne aktivnosti v skupinah odpovedane. Tega je po spletu vsak dan več, v tem času pa se je tega lotil tudi Luca Milocco doma iz zaselka Škrlje v Sovodnjah, sicer pa trener vseh ženskih ekip pri sovodenjski Soči. Že dan za tem, ko so zaprli vse telovadnice, je pripravil »virtualni» trening za delovno skupino U18 in 1. divizije, ki skratka, kljub ukrepom, ni še mirovala. »Že res, da je treniranje prepuščeno vsaki posameznici, vem, da so nekatere bolj zagnane, druge morda nekoliko manj, a sem prepričan, da se vse gibajo,« pravi Milocco. Za komuniciranje z igralkami uporablja dva kanala: z aplikacijo team se z igralkam pogovarja in preverja, kako je z njimi, napoveduje, kakšni bodo treningi, po whatsappu pa pošilja seznam vaj. »To so tabele z vajami, ki jih igralke sicer dobro poznajo, saj jih uporabljamo tudi na treningih. S fotografijo in besedo je obrazložena vsaka vaja. Skorajda vse vaje tudi že dobro poznajo, saj jih izvajamo v telovadnici, nekatere so nove, a me ob vsakem vprašanju lahko pokličejo za dodatna pojasnila,« pripoveduje trener.