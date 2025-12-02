Šport plus: Danes o Caterini Sinigoi in drugih športih

V današnjem (1. december) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati peto številko nove športne priloge Šport plus. Na osmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim nogometašem Petrom Emilijem), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (odbojkarja Leonarda Prestenta). Tokrat bo v ospredju začetek sezone nabrežinske smučarke Caterine Sinigoi, trasa dirke po Italiji ter o košarkarskih, odbojkarskih in nogometnih tekmah.