Levosredinska opozicija enotno v volilni boj

V nabito polni dvorani Novinarskega krožka je levosredinska opozicija včeraj pokazala moč in enotnost, kakršnih mesto ni videlo že dolgo časa. Stranke, ki v mestnem svetu sestavljajo opozicijo, so sedle za isto mizo in uradno oblikovale koalicijo Futuro in Comune - Skupna prihodnost, s katero želijo spomladi leta 2027 izzvati desnosredinsko oblast in premešati karte v »palači Cheba« - Mestni hiši. Navdušenje je bilo veliko, ton govora pa jasen: »Skupaj smo pripravljeni zmagati.«

V politični projekt so se združili Demokratska stranka, lista Punto Franco, Zdaj Trst in Gibanje 5 zvezd. Koalicija je že pridobila podporo strank Živa Italija, Zeleni in levica, Italijanska levica, Stranke komunistične prenove in Slovenske skupnosti. Pokrajinski tajnik slednje Matia Premolin se srečanja z novinarji zaradi drugih obveznosti ni udeležil, a je po telefonu zagotovil, da z zanimanjem gledajo na novo politično formacijo in da se bodo v prihodnjih tednih sestali s predstavniki različnih strank. Kot tradicionalna levosredinska stranka bodo opazovali dogajanje in - če bodo dogovori uspešni - tudi pristopili h koaliciji, je dejal.

Čeprav se je o nastanku skupne koalicije šušljalo že nekaj časa, ime županskega kandidata ostaja še neznanka.