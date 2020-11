Jordanov dres bi radi pripeljali nazaj v Trst

Pred dobrimi 35 leti, natančneje 26. avgusta 1985, je na parket polne športne dvorane na Čarboli stopil na igrišče največji košarkar vseh časov Michael Jordan. V Trstu je njegov sponzor Nike organiziral prijateljsko tekmo med domačim Stefanelom in moštvom Mobilgirgi Juvecaserta. Zvezdnik lige NBA je oblekel dres tržaške ekipe in navdušil občinstvo. Zadel je 41 točk, predvsem pa poskrbel za neverjetno zabijanje, s katerim je raztreščil stekleno tablo koša. V zgodovino košarke se je tekma vpisala kot »shattered backboard game« oz. tekma razbite table. Jordan je kajpak nosil dres z legendarno številko 23 in prav ta dres, seveda z Jordanovim avtogramom, bo 3. decembra šel na dražbo pri newyorški avkcijski hiši Sotheby’s.

Kaj pa če bi se dres vrnil domov v Trst? To vprašanje si je kot prvi postavil 29-letni Tržačan Erik Filipac, ki je z dvojčkom Brianom že pred desetimi leti na facebooku ustanovil stran Michael Jordan in Trieste. Na njej sta Erik, ki živi v Logu, in Brian, ki se je preselil v Avstralijo (njuna mama je doma ravno iz Melbourna), začela zbirati fotografije, posnetke in podatke o tistem nepozabnem večeru. »Res lepo bi bilo, če bi se Jordanov dres vrnil v Trst. Zato sva si z bratom zamislila spletno nabiralno akcijo. Dobro se zavedava, da nas čaka skoraj nemogoč izziv, ampak velja poskusiti,« je dejal Erik Filipac, ki je več let igral košarko pri Boru, trenutno pa je član Bregove ekipe v promocijski ligi. Izklicna cena dresa na dražbi je 300.000 dolarjev, Sotheby’s pa predvideva, da velja vsaj pol miljona dolarjev. Filipac si je postavil zelo ambiciozen cilj, zbrati 700.000 evrov oz. približno 830.000 dolarjev: »Z zbranim denarjem bi poleg nakupa dresa, poskrbeli še za njegovo namestitev v veži dvorane na Čarboli, obvezno zavarovanje, varnostni sistem, namestitev spominske table na pročelju, stalno fotografsko razstavo in izdelavo spletne strani.«

Prav pred dnevi je s Filipacom stopil v kontakt odgovoren za spletno prodajo pri avkcijski hiši Sotheby’s in mu izkazal občudovanje za njegovo akcijo, ki jo je med drugim podprla tudi Občina Trst. Kot je Erik večkrat poudaril, se z bratom zavedata, da morata zbrati bajno vsoto denarja, upata pa, da bi se pojavil kak radodaren darovalec, ki bi prispeval levji delež pri nabirki. »Če ne bomo uspelo doseči zadostne vsote, bomo ves zbran denar namenili fundaciji Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin.

Na tak način bomo v vsakem primeru na koncu zmagali,« je dejal Filipac. Več o crowdfundingu pa na tej povezavi.