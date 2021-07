Nekdanji igralec in trener NBA zasedbe Los Angeles Lakers Byron Scott je v enem izmed pogovorov dokazal, da mu zemljepis Evrope predstavlja špansko vas. Med favorite za zlato kolajno na prihajajočih OI je uvrstil državo, ki že 30 let ne obstaja več. »Zlata kolajna vsekakor ni več samoumevna, košarka se razvija po celem svetu, bi pa vseeno stavil na ZDA. Kdo so glavni konkurenti? Zagotovo Francija, Jugoslavija je vedno nevarna, tudi Rusija, lahko je Kitajska. Na vsakem olimpijskem turnirju je neka ekipa, ki preseneti,« je pristavil Scott in dokazal, da nima pojma niti o sodobni geografiji, še manj pa se mu sanja, kdo v Tokiu na košarkarskem turnirju sploh nastopa