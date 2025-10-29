Jutri se začenja četrti No Borders Cup

No Borders Cup ali v prevodu brezmejni pokal bo letos res brez meja. Izjemno kakovostni mladinski turnir za starostno skupino U16, ki ga še četrtič zapored organizira ŠZJadran (glavni sponzor je letos Rosso) in bo letos potekal od jutri do nedelje, bo namreč prvič segel čez mejo, in sicer v Sežano, kjer bodo potekali petkovi dvoboji. Včeraj so enega izmed najbolj kakovostnih turnirjev U16 v Evropi predstavili v dvorani tržaškega občinskega sveta.

»Osem ekip je komaj čakalo, da se lahko vpišejo, saj želijo te ekipe preveriti, v kakšni formi so,« je izpostavil glavni organizator turnirja Boris Vitez, ki meni, da bo ta najbrž najbolj kakovosten turnir doslej.

Spored in novosti je predstavila predsednica Jadrana Alma Žnidarčič. »Turnir je krasna priložnost, da si naši mladi košarkarji od blizu ogledajo igranje najbolj perspektivnih mladih košarkarjev v Evropi,« je izpostavila.

Letos več novosti

Kot rečeno, bo letošnja izvedba brezmejna, saj bodo tekme potekale tako na Tržaškem kot v Sežani. V četrtek in soboto bodo v telovadnici Cova na Opčinah, v petek v športni dvorani srednje šole v Sežani, v nedeljo pa tekmi za tretje in prvo mesto v športni dvorani na Čarboli.

Na turnirju bo tudi letos sodelovalo osem ekip, to so: Real Madrid, milanski Armani, Orange1 Bassano, beograjski Partizan, Bayern München, združena domača selekcija Jadrana in kluba Pallacanestro Trieste ter prvič španski Joventut iz Badalone in slovenska reprezentanca U16.