Juventina in Kras Repen za nekaj več kot le obstanek

Z današnjo tekmo med LME (LavarianMortean) in Codroipom se bo začelo prvenstvo elitne lige 2025/26, ki se bo z rednim delom končalo 10. maja prihodnjega leta. Juventina in Kras Repen bosta igrala jutri v gosteh. Juventino čaka ob 15.30 težko gostovanje v Chionsu. Domača ekipa je v lanski sezoni izpadla iz D-lige. Kras Repen pa bo igral v Fagagni proti domači ekipi Pro Fagagna, ki je že v lanski sezoni nastopala v elitni ligi. Že v drugem krogu bodo vse tekme odigrali na dan sobote, 13. septembra. Čez en teden bosta obe ekipi slovenskih društev igrali na domačih zelenicah. Kras bo v Repnu gostil LME. Juventina pa bo igrala sicer v Mošu ob 16. uri proti Fagagni. Nato, v sredo, 17. septembra, bo že na vrsti medtedenski krog, ko bosta obe ekipi slovenskih društev igrali v gosteh: Kras v Miljah, Juventina pa v Morteglianu z LME.

V D-ligo bo kot običajno napredovala prvouvrščena ekipa. Druga na lestvici pa bo igrala državni play-off. V nižjo ligo bo po koncu rednega dela izpadla zadnja na lestvici. Drugi dve pa bosta izpadli po igranju play-outa. V primeru izpadov dveh deželnih ekip iz D-lige bodo v nižjo lige izpadle štiri ekipe: dve neposredno in še poraženki v play-outu. V primeru treh izpadov deželnih ekip pa se bo v promocijsko ligo odselilo pet ekip: zadnjeuvrščeni po rednem delu in še tri po play-outu.

