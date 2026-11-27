Španski zvezdnik Marc Marquez, ki je pred petimi dnevi osvojil osmi naslov svetovnega prvaka v motociklističnem razredu motoGP, je pred prvim treningom zadnje dirke sezone za veliko nagrado Valencije napovedal tekmovalno slovo.

»Pogovorili se bomo pozneje, ampak najprej se vam vsem zahvaljujem, ker ste bili del te poti. Upam, da ste uživali tako kot jaz. To bo moja zadnja dirka motoGP. Ustvarjali smo zgodovino,« je na družbenih omrežjih objavil Marquez.

»Uradno je. Marc Marquez se je odlocil posloviti od motoGP in VN Valencije bo njegova zadnja dirka poklicnega dirkaca in clana Ducatija,« pa so zapisali pri Ducatiju, s katerim je Marquez junija podaljšal pogodbo do konca sezone 2028.

Marquez je s Hondo in Ducatijem osvojil osem naslovov najboljšega na svetu, in sicer v letih 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 in nazadnje letos, kjer ima pred zadnjo dirko nedosegljivih 439 točk, sledita pa mu rojak Jorge Martin s 396 in Italijan Marco Bezzecchi s 394. Z osmim naslovom v najmočnejšem razredu se je na vrhu pridružil dosedanjemu rekorderju, Italijanu Giacomu Agostiniju.