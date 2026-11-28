Glasno vabljenje prodajalcev, živahno kramljanje obiskovalcev, vonj po praženih mandljih in sladkih dobrotah. Med stojnicami v Drevoredu XX. septembra je že zavladalo pravo sejemsko vzdušje. Miklavžev sejem, ena najbolj priljubljenih tržaških predprazničnih tradicij, ki za številne Tržačane pomeni prvi pravi uvod v praznično dogajanje v mestu, je tudi letos privabil lepo število obiskovalcev, ki med pestro ponudbo iščejo kaj okusnega, uporabnega ali primernega za praznično obdarovanje.

Ponudba je tudi letos raznolika. Na stojnicah je mogoče najti različne prehranske izdelke, od slaščic in sladkih prigrizkov do suhomesnatih izdelkov, pa tudi številne uporabne predmete za gospodinjstvo. Med njimi so kuhinjski pripomočki, ribeži, silikonske pokrovke, krpe in prti. Obiskovalci lahko izbirajo tudi med copati, brisačami, rokavicami, različnimi oblačili in celo vintage jopiči. Marsikateri izdelek je lahko tudi zamisel za praznično darilo, saj se med stojnicami najde marsikaj, kar bi utegnilo razveseliti družinske člane, prijatelje ali znance.

Stojnice so razporejene vzdolž Drevoreda XX. septembra, od Trga Bonifacio do križišča z Ulico Rossetti. Odprte bodo do nedelje, 6. decembra, vsak dan med 9. in 21. uro.