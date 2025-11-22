Juventina uspešna v gosteh, Sistiana Sesljan prebil led

ELITNA LIGA
Fiume Veneto Bannia – Juventina 1:2 (1:1)
Strelci: 18. Breganti (J), 42. Mortati (F), 78. Pagliaro (J)
Juventina: De Mattia, Loi, Ranocchi, Bric (Liut), Russian,L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti (Cocetta), Grion, Del Fabbro (Pagliaro). Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Virtus Corno 2:1 (1:1)
Strelci: 11. Mochiutti (C), 20. Kerpan (S), 90. Colja (S)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Sedmak), Benussi, Steinhauser, Almberger, Disnan, Carnese (E. Colja), Kerpan (Villatora), Volaš (D. Colja), Francioli, Greco. Trener: Brandolin.