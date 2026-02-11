»Slovenija bo po olimpijskih igrah še bolj prepoznavna«

Ogledal si je odprtje iger na milanskem San Siru, v Predazzu je pod skakalnico navijal za Niko Prevc, v Cortini je že obiskal Slovensko hišo. Aljoša Ota, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije (STO) v Italiji, ki ima sedež prav v Milanu, je, tako rekoč, »na polno« ujel utrip 25. zimskih olimpijskih iger. Povedal nam je, da bo po njegovem mnenju Slovenija po olimpijskih igrah še bolj prepoznavna.

A to je šele začetek, kajne?

Recimo. Službeno imamo na programu še številne dogodke, ki bodo povezani s promocijo Slovenije. Hkrati upam, da si bom ogledal še kako olimpijsko tekmovanje.

Morda zgodovinski nastop Caterine Sinigoi na nedeljskem veleslalomu v Cortini?

Še ne vem, težko bo.

Kako je bilo na odprtju iger v Milanu?

Fantastično. Občutki so bili enkratni. Človek si ne more misliti, kako vse skupaj zgleda v živo. Pravzaprav je Milan že nekaj mesecev utripal olimpijsko. Že od novembra je na glavnem trgu postavljen velik promocijski paviljon, namenjen informiranju in vključevanju širše javnosti.

Živahno je tudi v mondeni Cortini ...

Velja. Dogaja se marsikaj. Pa ne samo v Slovenski hiši. Tudi v bližnji Casa Veneto.