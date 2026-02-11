Von Allmen s tremi zlatimi kolajnami v olimpijski zgodovini

Švicarski smučar Franjo von Allmen se je zapisal v zgodovino zimskih olimpijskih iger. Danes dopoldne je osvojil zmago v superveleslalomu alpskega smučanja. Gre za tretjo zlato kolajno po smuku in ekipni kombinaciji, ko je slavil s slalomistom Tanguyjem Nefom. Von Allmen je postal prvi Švicar z olimpijskim naslovom v tej disciplini. V Bormio je prišel v šampionski formi in je s trojnim odličjem utrdil položaj novega velemojstra tega športa.

Tekmecem je danes časom 1:25,32 najvišje postavil hitrostno letvico na klasični progi Stelvio. Američan Ryan Cochran-Siegle je pristal na drugo mesto, za zmagovalcem je zaostal za trinajst stotink. Favorit na papirju, upoštevajoč dosežke v svetovnem pokalu pred igrami, ravno tako Švicar Marco Odermatt se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Pred njim tudi Janica Kostelić

Von Allmen, ki je julija lani dopolnil 25 let, se je s trojnim zlatom na enih samih zimskih olimpijskih igrah pridružil trem legendam. Avstrijec Toni Sailer je bil trikrat zlat, v smuku, slalomu in veleslalomu, na prvih igrah v Cortini leta 1956. Francoz Jean Claude-Killy pa je leta 1968 v Grenoblu osvojil zlate kolajne prav tako v smuku, veleslalomu in slalomu. Hrvatica Janica Kostelić je na ženskih olimpijskih tekmah bila leta 2002 trikrat zlata v Salt Lake Cityju (kombinacija, slalom, veleslalom).