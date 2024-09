Juventina začela z izenačenjem na Opčinah, Kras Repen jutri

Chiarbola Ponziana – Juventina 1:1 (1:0)

Strelca: 35. Štrukelj (J); 71. Malandrino (CP)

Juventina: Blasizza, Jazbar, Cocetta, Liut (Dario), Russian, L. Piscopo, Štrukelj, Samotti, M. Piscopo, Grion, Furlani. Trener: Visintin.

Nogometaši Juventine so sezono v elitni ligi začeli z izenačenjem v gosteh proti Chiarboli Ponzani. Izid včerajšnje tekme na Opčinah je bil 1:1. Po umirjenem začetku so gostje prvi povedli v 35. minuti. Podajo z desnega boka je domači vratar nerodno odbil, Štrukelj pa je odbito žogo spretno poslal v gol. V nadaljevanju je Chiarbola Ponziana pritisnila na plin in v 71. minuti z lepim zadetkom Malandrina izenačila. Juventina je imela v končnici tekme še nekaj priložnosti za zmagoviti zadetek, izid pa se do zadnjega sodnikovega žvižga ni več spremenil. Jutri bo Kras Repen gostoval pri Sanviteseju.