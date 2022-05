Kaj je odbojka in kaj to ni

Julia Velasca, trenerja in vodjo mladinskega sektorja pri italijanski odbojkarski zvezi, ni treba posebej predstavljati. Snovalec uspešne zgodbe »generacije fenomenov« in še marsikatere druge je tudi zelo dober motivator in govorec. V San Giorgiu di Nogaro je včeraj predaval trenerjem iz naše dežele o mladinski odbojki, pred tem pa je novinarjem različnih medijev odgovarjal na vprašanja in nastal je pogovor, ki sledi.

Je danes vašo metodo »brez izgovorov«, po kateri sam ne sprejemate opravičil ali izgovorov in menite, da se je možno naučiti tudi najtežjih stvari, pri čemer so napake nujne za rast, težko vzpostaviti pri mlajših generacijah v današnji družbi, ki pa ima čisto nasprotne nastavke?

Z mladimi nimam težav, težave so največkrat pri odraslih. Mladi so lahko negotovi, to smo bili vsi, z njimi pa se da res lepo delati, saj so željni znanja, dela. Znati pa jih moramo voditi. Skratka, ne sprejemam kritik na račun mladih danes. Velikokrat je spomin starejših zelo selektiven, radi kovamo v zvezde na primer šestdeseta leta, ko smo bili zelo mladi. A to so bila res huda leta, spominjamo se pa jih kot osemnajstletniki, zato se nam zdijo idilična, današnji svet pa se nam zdi z očmi šestdesetletnikov slab.

Pri italijanski zvezi ste glavni odgovorni za mladinski sektor.Kdaj je po vašem mnenju primeren čas za začetek treniranja odbojke?

Igrati odbojko v otroških letih je zelo težko, rekel bi, da je skoraj nemogoče. Kar delajo otroci pri sedmih ali osmih letih so igre z žogo, ki se približujejo odbojki. A to še zdaleč ni odbojka. Če igram ena proti ena, še ne igram odbojke, če ne napadam, to tudi ni odbojka. Še pri 10 letih je težko, obstajajo seveda izjeme. Najlažje je šele pri 14. ali 15. letu starosti. Težave nastajajo, ker klubi imajo pri tej starosti že sestavljene ekipe in začetnika iste starosti težko vključujejo in večkrat ti tudi odpadejo. Take primere je sicer lahko vključiti na primer s poletnim delom pred začetkom dejavnosti, kjer mladega naučiš prvin, da je potem pripravljen trenirati z ostalo skupino. Mnogi svetovno znani odbojkarji so odbojko začeli trenirati šele pri 15 letih. Od dvanajstih svetovnih prvakov »generacije fenomenov« leta 1990, kar dva, med njima tudi Luchetta, sta odbojko začela trenirati pri 17 letih. Ni torej dobro odvračati mladih, ki bi se odbojki pridružili pri 16 letih.