Kaj objavljajo odbojkarski klubi na družbenih omrežjih?

Biti ali ne biti na družbenem omrežju, ni več vprašanje. Če želiš svoj produkt, v našem primeru športni klub, predstaviti širši javnosti, predvsem pa se približati mlajšim generacijam, se objavam na družbenih omrežjih ne moreš izogniti. Kot pravijo ... če nisi na Facebooku (ali na kakem drugem družbenem omrežju), ne obstajaš. Danes je pač tako.

Tega so se zelo dobro zavedali tudi vsi slovenski odbojkarski klubi, ki delujejo med Trstom in Gorico. Po svojih močeh upravljajo profil Facebook in Instagram, nekateri pa (tudi po pandemiji) še redno uporabljajo YouTube za predvajanje tekem v živo. Izbira medijev ni naključna: Facebook se je v zadnjih letih prelevil predvsem v medij za starejšo publiko (torej za starše in ostale over 35), mlajši pa se povečini zadržujejo na Instagramu (kjer je staršev manj) in na drugih omrežjih.

Za objavami (po abecednem vrstnem redu) Bora, Kontovela, Ok Val Mavrica, Sloge, Sloge Tabor, SloVolleya, Soče, Sokola in članske ekipe Zaleta so seveda prostovoljci. Najštevilnejšo ekipo sodelavcev ima tačas Soča, saj za družbene profile skrbi kar pet mladih, odbojkarjev in prijateljev društva

Redno in grafično dovršeno objavljajo tudi pri članskih ekipah SloVolley in Zalet. Obe ekipi v C-ligi imata svoj profil, ki je začel delovati v tej športni sezoni.

Vsak klub in ekipa ima svojo politiko objav. Nekateri objavljajo na Instagramu samo rezultate tekem, drugi samo napovedi (oboje z dodelano grafično podobo). Nekateri dodajajo tudi fotografije člankov, ki so objavljeni v tiskanih medijih. Povečini gredo te objave v »zgodbo« (story), ki se izbriše po 24 urah, nekatere od teh pa jih nato združujejo v podskupine »poudarkov« (highlightse). Sledilci lahko tako v podskupinah ločeno spremljajo zgodbe po argumentih.