»Na Pikelcu je bilo te dni res vrhunsko, lahko zagotovim, da je bila kakovost nastopov višja kot na svetovnem prvenstvu. Prava paša za oči,« je po napornem desetdnevnem tekmovanju potrdil utrujen, a izredno zadovoljen predsednik AŠD Polet Samo Kokorovec. Mednarodna tekma Artistic International Series (AIS), druga etapa svetovnega pokala v umetnostnem kotalkanju, je v nedeljo s finalom najboljših tudi dočakala svoj konec. »Če pomislimo, da je vsaka država lahko prijavila neomejeno število tekmovalcev, me le tri kot na svetovnih prvenstvih, je bila raven ves čas na višku. Države so tako lahko zbrale res vse najboljše,« je nadaljeval prvi mož Poleta.

Na Pikelcu so zadnja dva dni tekmovali najboljši mladinci, pari in člani. V kategoriji Youth (mlajše mladinke) je odlično tretje mesto pripadlo Goričanki Maji Corsi (2008), ki tekmuje za KK Renče. Slovenska reprezentantka, dijakinja 2. razreda znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici, je bila po kratkem programu 3., v dolgem pa peta najboljša med 15 nastopajočimi.

Za nemoteno tekmovanje je skrbelo vseh 10 dni okrog 80 prostovoljcev društva. To so bili starejši tekmovalci, starši tekmovalcev in mlajši hokejisti. Vse dni je bila tudi udeležba gledalcev odlična, saj so bile tribune vedno zapolnjene.