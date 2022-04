Karen Hervat med potniki za Turčijo

Italijanska lokostrelska državna zveza je objavila imena reprezentantov, ki bodo od 18. do 24. aprila nastopili na prvi etapi članskega svetovnega pokala v Antalyji v Turčiji. Selektor Giorgio Botto je v seznam potnikov vključil obe tokijski kolajni, Maura Nespolija in Lucillo Boari, ki jima bo delala družbo tudi tržaška lokostrelka Karen Hervat, doma iz Hrvatov pri Borštu v dolinski občini. Poleg Hervatove, ki je pričakovano na seznamu po zmagi na državni selekcijski tekmi v Turinu, so na seznamu še: Federico Musolesi, Alessandro Paoli, David Pasqualucci, Tatiana Andreoli in Vanessa Landi. V disciplini compound pa bodo tekmovali: Marco Bruno, Elia Fregnan, Viviano Mior, Federico Pagnoni, Irene Franchini, Sara Ret (iz Červinjana), Paola Natali in Marcella Tonioli. Za Karen Hervat, članico društva Trieste Archery Team, ki ga vodi trener Moreno Granzotto iz Bazovice, bo krstni nastop v članskem svetovnem pokalu.