Kaže, da združena ekipa ne bo združevala vseh najboljših

Na začetek sezone se je ta teden začela pripravljati tudi moška odbojkarska združena ekipa, ki je izraz vseh slovenskih klubov, ki se pri nas ukvarjajo z moško odbojko, Našega prapora, Olympie, Sloge Tabor, Soče in Vala. Ekipa bo vrh piramide moške odbojke pri nas in bo lovila točno začrtani cilj: napredovanje v državno B-ligo, kjer v prihodnjih sezonah želi tudi obstati.

Če so cilji že točno začrtani, pa sestava ekipe, ki želi biti glavni favorit prvenstva deželne C-lige, še ni povsem jasna. Trenerja Loris Manià in Ambrož Peterlin naj bi štirinajsterico izbrala morda že danes, po zadnjem treningu ta teden. Na seznamu razpoložljivih igralcev naj bi bilo zdaj še vedno kar 25 odbojkarjev, po tretjem treningu pa je bilo dokaj jasno, da ekipa verjetno ne bo združevala vseh najboljših igralcev, ki so jih še do lani premogla slovenska društva.

Na sredinem treningu v Gorici se je pod vodstvom trenerjev Lorisa Maniaja in Ambroža Peterlina ter kondicijskega trenerja Federica Battistute zbralo dvanajst odbojkarjev, nekateri pa so bili opravičeno odsotni.

Igranju v C-ligi so se sicer odpovedali nekateri igralci Olympie, medtem ko so od lanske garniture Sloge Tabor skoraj vsi potrdili razpoložljivost. Velik vprašaj pa lebdi nad doprinosom bomberja Cristiana Burija. V sredo je bil opravičeno odsoten, ker si je zvil gleženj, vztrajno pa ga snubijo v B-ligi v Pradamanu, kjer bi imel zagotovljeno mesto, v višji ligi pa bi tudi sam rad igral. Tja skoraj gotovo odhaja tudi bloker Soče Ivan Devetak.

Sredinega zbirnega treninga pa se niso udeležili igralci Soče. Po besedah predsednika ŠZ Soča Igorja Tomsiča so se vsi igralci Soče ravno v sredo mudili na prvem treningu članske ekipe matičnega društva, a kaže da bodo tam skorajda vsi tudi ostali.

Igralci, ki ne bodo izbrani, naj bi okrepili ostale ekipe v C-ligi. Ob Soči bo v tretjeligaškem prvenstvu igrala tudi Sloga Tabor

Ob začetku priprav, ko še čakamo na uradno predstavitev imena tržaško-goriškega projekta, so že potrdili, da bo združena ekipa igrala domače tekme v prvem delu prvenstva C-lige v Repnu ob 20.30, v drugem delu pa v Gorici ob 20.00.