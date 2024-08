Kdo so paralimpijci iz Furlanije - Juilijske krajine?

Na paralimpijskih igrah v Parizu, ki bodo s slavnostnim odprtjem začele danes (slovesnost v središču francoske prestolnice bo ob 20. uri), bo nastopila tudi šesterica športnikov iz Furlanije - Julijske krajine. V 141-članski italijanski delegaciji, najštevilčnejši doslej (pred tremi leti v Tokiu je bilo italijanskih paralimpijcev 26 manj), so tudi Tržačana Matteo Parenzan in Marco Frank, Katia Aere, Giada Rossi in Davide Franceschetti iz pordenonske pokrajine ter Videmčan Federico Mestroni.

Matteo Parenzan, namizni tenis, razred 6

Openski namiznoteniški igralec Matteo Parenzan, član zgoniškega AŠK Kras, bo v Parizu naskakoval kolajno. Na paralimpijskem debiju pred tremi leti v Tokiu ni dosegel želenega uspeha, sam pa je priznal, da ga je to še dodatno motiviralo. V Pariz je odpotoval kot eden izmed glavnih favoritov, saj je aktualni evropski in svetovni prvak v svojem razredu, trenutno pa zaseda drugo mesto na svetovni jakostni lestvici.

Marco Frank, veslanje (mešani četverec s krmarjem), razred PR3

Tržačan slovenskih korenin Marco Frank bo prvič nastopal na paralimpijskih igrah. Z veslanjem se je začel ukvarjati leta 1995 pri klubu Saturnia. Leta 2022 je utrpel hudo prometno nesrečo z motorjem, od takrat pa tekmuje med paraveslači. Frank, ki je trenutno član veslaškega krožka tržaških gasilcev, bo v Parizu tekmoval v mešanem četvercu s krmarjem.

Katia Aere, kolesarstvo (handbike), razred H5

Pordenončanka Katia Aere bo drugič nastopala na paralimpijskih igrah. Pred tremi leti je v Tokiu osvojila bronasto kolajno v cestni preizkušnji z ročnim kolesom. V Parizu bo tekmovala tudi v kronometru.

Giada Rossi, namizni tenis, razred 2

Za Giado Rossi iz Zoppole bo letošnji že tretji nastop na paralimpijskih igrah, na obeh prejšnjih je osvojila kolajno. V Riu leta 2016 je bila bronasta med posameznicami, v ekipni konkurenci pa je zasedla četrto mesto, pred tremi leti v Tokiu je osvojila ekipni bron ter se v posamični konkurenci prebila do četrtfinala.

Davide Franceschetti, strelstvo (pištola), razred SH1B

Tako kot Frank bo tudi Davide Franceschetti prvič nastopal na paralimpijskih igrah. Kar 24 let se je ukvarjal s plavanjem, od leta pa je prestopil v strelske vode. Izbral je pištolo, ker ta v nasprotju s karabino zahteva manj natančnosti, kar mu omogoča bolj udobno streljanje.

Federico Mestroni, kolesarstvo (handbike), razred MH3

Federico Mestroni je doma iz kraja Rive d’Arcano, s parakolesarstvom se je začel ukvarjati leta 2003, potem ko je po padcu z motorjem utrpel poškodbo hrbtenjače. Na paralimpijskih igrah bo nastopil prvič, tekmoval pa bo v kar treh različnih disciplinah: v cestni preizkušnji, kronometru in ekipni štafeti. Na lanskem SP v Glasgowu je osvojil bron v vožnji na čas.