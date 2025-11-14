Kevin Gregori, smučar Devina, ki bi rad bil agrarni izvedenec

Iz priloge Šport plus v torkovem Primorskem dnevniku.

Alpski smučar SK Devin Kevin Gregori (letnik 2011) obiskuje prvi letnik višješolske agrarne smeri Bagnoli v Gradišču. Doma je z Rovt pod Katinaro.

Sedanje društvo in matično društvo: SK Devin.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Soldier.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Alpsko smučanje. Ko sem bil mlajši, sem tudi plaval.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Trenutno nisem dejaven pri nobenem drugem društvu.

Tvoj vzornik v športu je ...? Švicarski smučar Marco Odermatt.

Imaš raje meso ali ribe? Meso.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Thunderstruck AC/DC.

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Lahko preživim dan brez aplikacij.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Kemija.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Rad bi postal agrarni izvedenec.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko kamorkoli? Na Aljasko.

S kom pa bi šel? Kar sam.

Kaj te najbolj nasmeji? Dober rezultat na smučarskem tekmovanju.

Katera je tvoja najljubša žival? Medved.

Imaš raje jutra ali večere? Jutra.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Zunanje igrišče.

Kateri profesor/-ica ti je najbolj simpatičen/-na? Profesorica naravoslovja in zemljepisa

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Poštenost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolne svobode? Bi se dobil in družil s prijatelji.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez hlač.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Film Lo chiamavano Trinità z Budom Spencerjem in Terenceom Hillom.

Imaš raje poletje ali zimo? Zimo.

Katero supermoč bi imel, če bi lahko izbral eno? Super hitrost.

Kakšna glasba ti pomaga pri učenju? Ne poslušam glasbe med učenjem.

Najljubši predmet v šoli? Kemija.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Spremenil bi urnik, ob petkih bi končali pouk ob 14. in ne ob 16. uri.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Lok.

Kaj te najbolj motivira? Končni rezultat.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Ko igram na harmoniko.

Kako bi opisal sebe v treh besedah? Discipliniran, odločen in trmast.

Najljubši praznik in letni čas? Božič in zima.

Če bi lahko povabil eno zgodovinsko osebo na kavo, kdo bi to bil? Inženir Howard Head, ki je bil obenem projektant smuči Head.

Če bereš, katere časopise prelistaš? Ne berem časopisov.

Katera družbena omrežja uporabljaš (Instagram, Tik tok, Facebook, X, YouTube ali druga)? YouTube.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Bi zdržal.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Zelo pomembno.