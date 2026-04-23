KK Bor ni več član Športnega združenja Jadran

Košarkarski klub Bor ni več član Športnega združenja Jadran. To je bila osrednja točka današnjega 50. rednega občnega zbora AŠZ Jadran, kateremu je sicer sledil še izredni del, v katerem so ob prisotnosti notarja dr. Massima Papara formalizirali spremembo družbeno naravo samega združenja. Jadran bo po novem amatersko športno društvo z omejeno odgovornostjo (ital. società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata), kar bo omogočalo sodobnejše in bolj podjetniško upravljanje združenja Jadran.

Glavna tema sinočnje skupščine, ki je potekala v dvorani ZKB Trst Gorica na Opčinah, pa je bila, kot že rečeno, odstop KK Bor iz združenja Jadran, potem ko je svetoivansko društvo (takrat sicer skupaj z AŠD Breg) pred dobrima dvema letoma že zapustilo Jadranov projekt na mladinski ravni. Uradno so se pri Boru samovoljno odločili za umik ravno zaradi spremembe društvene narave AŠZ Jadran, saj, kot so zapisali v odstopni izjavi, njihov statut omogoča sodelovanje le z neprofitnimi društvi. Prošnjo za izbris iz seznama članov združenja so odobrili vsi predstavniki ostalih matičnih društev (AŠD Breg, AŠZ Dom, AŠD Kontovel, AŠD Polet in AŠD Sokol). V svojih kratkih posegih so vsi dejali, da je treba spoštovati (težko) Borovo izbiro in da se ne more nikogar siliti k sodelovanju v skupnem projektu, če za to ni prave želje. Po drugi strani pa je marsikoga zmotilo, da se občnega zbora ni udeležil noben predstavnik KK Bor, ki bi jasno razložil prave razloge za umik iz združenja.