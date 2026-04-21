Zala Sterni 31. na evropskem prvenstvu razreda ilca 4

V soboto se je v španski Murcii končalo evropsko prvenstvo v razredu ilca 4. Na njem je nastopila tudi mlada jadralka TPK Sirena Zala Sterni, ki se je uvrstila na končno 31. mesto. V ženski konkurenci je nastopilo 168 jadralk starostnih skupin U16 in U18.

Sterni je začela zelo dobro, saj je po polovici tekmovanja zasedala 14. mesto. V prvih šestih plovih je zabeležila kar tri uvrstitve med prvo deseterico (4., 5. in 6. mesto), tako da je bila celo najboljša med italijanskimi jadralkami. V drugi polovici EP pa je svojo uvrstitev nekoliko poslabšala. Po prvih dveh finalnih plovih v zlati skupini je bila sicer še vedno okrog 10. mesta, nato pa je izgubila precej mest z diskvalifikacijama (UFD) v 9. in 11. plovu. Na koncu je zasedla 31. mesto z 233 točkami in bila peta med italijanskimi jadralkami. Vseeno je Sterni prikazala zelo soliden nastop z dobro mero borbenosti, znanja in predanosti.

Evropski naslov je osvojil Francozinja Capucine Deltel (60 točk), srebrno kolajno je osvojila Grkinja Eleni Alchanati (62), tretja pa je bila še ena francoska jadralka Louise Rahn (80). Najvišje uvrščena Italijanka je bila na koncu Martina Corno (157) na 10. mestu.