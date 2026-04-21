Dončićev soigralec Hayes pridobil slovensko državljanstvo

Ameriški košarkar Jaxson Hayes je po ponedeljkovem treningu z Los Angeles Lakers potrdil, da je pridobil slovenski potni list. Tako bo tudi na reprezentančnem prizorišču soigralec slovenskega zvezdnika pri sloviti kalifornijski ekipi v ligi NBA Luke Dončića, je zapisal portal eurohoops.net.

Hayes je v zvezi s tem dejal, da je bila pridobitev slovenskega državljanstva v zadnjem času pogosta tema pogovorov v slačilnici jezernikov.

»Dobil sem slovenski potni list. Dončić mi vseskozi govori, da sem njegov slovenski brat,« je zbranim novinarjem po treningu dejal 25-letni in 213 cm visoki krilni-center 18-kratnih prvakov lige NBA.

Na vprašanje, ali se je že naučil slovenskega jezika, pa je hudomušno odgovoril: »Ne poznam niti ene slovenske besede. No, nekaj jih poznam, a raje ne bi o tem.«

Hayes se bo slovenski izbrani vrsti lahko pridružil že julija na kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Slovenija je trenutno na prvem mestu v skupini H, na dosedanjih štirih tekmah je dosegla tri zmage in en poraz, na dveh julijskih tekmah pa jo najprej čaka gostovanje v Estoniji, nato pa še domača tekma proti Švedski.