»Kljub rezultatom zelo pozitivna izkušnja«

Operacija Europeada 2024 se je formalno zaključila v nedeljo s prihodom iz Flensburga oziroma iz Hamburga na letališče v Benetke. Uspešno, neuspešno, delno uspešno ali ... za oceno smo vprašali vodjo odprave in koordinatorja projekta Žil Igorja Tomasetiga, ki je operativni tajnik pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji. In prav ZSŠDI je bil glavni nosilec projekta nogometne reprezentance Slovencev v Italiji ter Europeade.

Več kot prijateljstvo

»Vse skupaj se je začelo s prvim treningom Žil, 21. maja, ko se je zaključila sezona v deželnih amaterskih ligah,« je uvodoma dejal Igor Tomasetig in nadaljeval: »Fantje so se med tem časom bolje spoznali in spoprijateljili. Nogometaši namreč prihajajo iz različnih okolij, od Nediških dolin do Doline, igrajo pa tudi v različnih klubih ter v različnih prvenstvih. Verjamem, da bodo vsi fantje, ki se bodo v prihodnjih mesecih srečevali po igriščih kot nasprotniki, bodo na reprezentante oziroma člane Žil prav gotovo gledali drugače kot v preteklosti, saj jih zdaj veže prijateljstvo. To je že ena zmaga.«

»Hvala vsem podpornikom«

Tomasetig se je v nadaljevanju pogovora dotaknil vseh institucij in organizacij, ki so na katerikoli način pripomogle, da je lahko reprezentanca Slovencev v Italiji odšla v Nemčijo in na Dansko. »Zahvalil bi se Deželi FJK, obema krovnima organizacijama, SSO in SKGZ, Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, našemu glavnemu pokrovitelju ZKB Trst-Gorica ter tudi deželni nogometni zvezi Figc Lnd, ki kljub temu, da se je odpovedala pokroviteljstvu, je vseeno priskočila na pomoč in nam je stala ob strani. Zahvaliti se moram celotnemu trenerskemu štabu, selektorju Mariu Adamiču, njegovemu pomočniku Alenu Carliju, maserju Mateju Skerku, kolegu Evgenu za logistično pomoč in predvsem za režijo ter pripravo naše kulturne točke na kulturnem dnevu Europeade. Tam smo se zelo dobro izkazali in v najlepši luči prikazali slovensko manjšino v Italiji, pa tudi Deželo Furlanijo - Julijsko krajino. V veliko pomoč nam je bil tudi spremljevalec Paolo Soavi, ki je sproti reševal logistične probleme in pomagal ekipi. Nenazadnje bi se tudi zahvalil našima navijačicama Rafaelli in Maji, ki sta tudi bili v veliko pomoč.«