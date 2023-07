Kolajna za Micheleja Leghisso

Na evropskih igrah na Poljskem se je s kolajno okitil tudi nekdanji medvejski nogometaš Michele Leghissa, ki je pomočnik selektorja italijanske nogometne reprezentance na mivki Emiliana Del Duce. Italija se je v Tarnowu namreč uvrstila v finale, kjer je nato izgubila v soboto zvečer s 5:2 proti Švici. »Azzurri« so domov odšli s srebrno kolajno. Na tekmi za tretje mesto je Španija premagala Portugalsko 7:5 po streljanju enajstmetrovk. Italija je v polfinalu premagala Španijo s 6:5 po igranju podaljškov. Pred tem so »azzurri« imeli v skupini Ukrajino, Moldavijo in Švico.

Več v današnji (torkovi) izdaji Primorskega dnevnika.