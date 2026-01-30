Kolesar in orientacist Rado Kalc bi rad postal arhitekt

Iz torkove priloge Šport plus.

Rado Kalc, dijak tržaškega DTZ Žige Zoisa v Trstu, je v svoji športni karieri dosegel že veliko ciljev. Med temi je najbolj ponosen na zmago na evropskem prvenstvu v MTB O sprintu.

Datum rojstva: 22. 6. 2008.

Sedanje društvo in matično društvo: Sedanji društvi sta Gaja (orienteering) in Federclub Trieste. Matično kolesarsko društvo pa Cycling Team Friuli.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji:RadONE.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Ukvarjal sem se tudi z atletiko, nato pa s kolesarstvom in orienteeringom.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Zmago na evropskem prvenstvu v MTB O sprintu.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Med 10 in 20 ur tedensko, odvisno od cilja.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Kolesarstvo treniram večinoma samostojno, po trenerjevem programu.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Ne še.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Tina Maze.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Jutranji.

Kateri je tvoj glavni obrok? Večerja.

Kaj pa najljubša jed? Njoki z ragujem.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Mexico cruise (DJ zone).

Brez katere aplikacije si ne predstavljaš dneva? Brez Spotifyja.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Načrtovanje.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Ocenjevalni sistem.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Rad bi postal arhitekt.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? Na Novo Zelandijo ali v Kanado, smučati.

S kom pa bi šel? Najverjetneje s prijatelji.

Katera je tvoja najljubša žival? Mačka.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Narava.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Iskrenost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? S kolesom bi se potepal po Krasu.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez zapestne ure.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Film Dobri Will Hunting (Good Will Hunting).

Katero supermoč bi imel? Super hitrost.

Najljubša barva? Zelena.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Prijatelje, karte za briškolo in kolo.

Kaj te najbolj motivira? Bodoči cilji.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Glasba.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Odločen, pripravljen pomagati in ustvarjalen.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in zgodnja jesen.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Nelson Mandela.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik in Novi Matajur.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Samo Instagram.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja, prosti čas bi napolnil z drugim.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Stvari skušam uporabiti čim večkrat in tako čim zmanjšati količino odpadkov.