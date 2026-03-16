Zgodovinsko železniško postajo že krasi steklena streha

Obnova nekdanje železniške postaje pri Sv. Andreju, ki je bila dolga leta končna postaja Bohinjske proge, poteka po načrtih, tako da se muzejska in hotelska vizija približujeta resničnosti. Naročnica del, Fundacija FS, je s potekom obnove zadovoljna, saj so pred kratkim nad postajo uspešno namestili stekleno streho, ki spominja na zgodovinsko konstrukcijo, ki je to postajo krasila vse do druge svetovne vojne. Leta 1942 je namreč fašistični režim naročil, da je treba železno konstrukcijo razrezati v vojne namene.

V fundaciji so zaenkrat zelo redkobesedni, so pa povedali, da računajo, da bodo z deli končali septembra letos. Ambiciozen projekt sicer poteka že več let in vključuje celovito sanacijo historičnega objekta, ki ga je zasnoval arhitekt Robert Seelig, ureditev notranjih prostorov za razstavne eksponate in obnovo peronov. Notranjost bosta dopolnjevala dvorišče in pasaža, ki bosta obiskovalcem omogočila dostop do razstavnih lokomotiv in panoramskega razgleda nad kompleksom. V sklopu prenove bodo uredili muzej z železniško tematiko, restavracijo in hotel s 60 sobami. Investicija je skupno vredna 25 milijonov, del sredstev prihaja iz evropskih in državnih virov, del pa je prispevala Fundacija FS.

Ta ima za prenovljeni kolodvor zelo ambiciozne cilje. Lani poleti, ko je njeno vodstvo predstavilo potek del, niso skrivali visokih želja. Direktor Fundacije FS, Luigi Cantamessa, si namreč želi, da bi ta kolodvor, ki sameva že od leta 1958, postal privlačen za zgodovinske vlake, pa tudi za sloviti Orient Express. Na ta način bo postaja pri Sv. Andreju postala opomnik na bogato železniško zgodovino Trsta, ki je nekoč bil križišče pomembnih mednarodnih povezav.