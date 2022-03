Kolesarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil člane kolesarskega kluba Flamme Rouge: ustanovitelja in športnega direktorja Saška Kalca, državnega prvaka v gorskokolesarskem maratonu Daniela Pozzecca in vsestranskega kolesarja Tomaža Čefuto. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi moške odbojkarske C-lige med Olympio in Slogo Tabor Televita, izjavo trenerja Deana Oberdana po visoki nedeljski zmagi Jadrana Monticolo&Foti v košarkarski C-ligi gold ter tekmo košarkarske D-lige med goriškim Domom in Ronchijem. Kamere deželnega sedeža Rai pa so v svoj objektiv ujele nedeljski poraz nogometašev repenskega Krasa v eltini ligi proti Pro Cervignanu. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil Ivan Visintin.

Klikni in oglej si oddajo