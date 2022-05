Konec sezone za Jadran Monticolo&Foti

KOŠARKA

C-LIGA GOLD (četrtfinale play-offa)

Riese – Jadran Monticolo&Foti 67:58 (20:19, 37:37, 56:43)

Jadran: Batich 8 (2:2, 3:6, 0:2), Ban 11 (7:8, 2:9, 0:3), Schina 6 (4:6, 1:5, 0:3), De Petris 14 (-, 7:12, -), Malalan 6 (2:2, 2:6, -), Rajčič 5 (-, 1:2, 1:5), Bunc 8 (-, 1:5, 2:4), Zidaric 0 (-, 0:1, 0:4), Pregarc 0 (-, 0:1, -), Jakin 0 (-, -, -). Trener: Oberdan.

Jadranovi košarkarji so v četrtfinalu play-offa zaključili nastope v letošnji C-ligi gold. Potem ko so v nedeljo izgubili na domačem igrišču proti Rieseju, so morali tudi v povratni tekmi priznati premoč ekipi iz Veneta. Končni izid je bil 67:58, ponovno pa so bili za varovance trenerja Oberdana usodni zelo nizki odstotki pri metu iz igre. Za dve točki so Malalan in soigralci metali s 36,1-odstotno natančnostjo (17:47), za tri točke pa le s 14,3-odstotno (3:21).

V zadnjih dveh tekmah proti Rieseju je prišla na dan izčrpanost Jadranovih košarkarjev, ki so bili sicer v rednem delu prvenstva zelo solidni. Poškodbe nekaterih nosilcev (Ridolfi in Milisavljevic) v ključnem delu sezone so prispevale svoje. Dejstvo pa je, da je s 58 doseženimi točkami sila težko doseči zmago proti tako dobri ekipi, kot je Riese, ki je proti Jadranu v letošnji sezoni dosegel 4 zmage na štirih tekmah.

Sinočnja tekma je bila v prvem polčasu povsem izenačena. Ekipi nista izstopali v napadu, tako da je bil izid ob glavnem odmoru dokaj nizek (37:37). V tretji četrtini so domačini pritisnili na plin, gostje pa nikakor niso našli poti do koša. V tem delu so dosegli vsega le 6 točk. V zadnjih desetih minutah igre so košarkarji Rieseja brez večjih težav upravljali prednost in suvereno odbili zadnje poskuse Jadrana, da bi se vrnil v igro. Na koncu se je v polfinale zasluženo uvrstil Riese, medtem ko so Jadranovi košarkarji sezono končali sezono v prvem krogu play-offa.