Kontovel končal prvi del s porazom

KOŠARKA

C-LIGA

Kontovel – UBC 55:68 (10:26, 24:40, 38:53)

Kontovel: Terčon 0 (-, 0:1, -), N. Daneu 0 (-, 0:3, 0:1), Kralj nv, Cicogna 0 (-, 0:3, -), Pro 11 (3:4, 3:6, -), Mattiassich 10 (2:2, 1:1, 2:7), S. Regent 0 (1:5, 2:6, 1:3), Persi 8 (1:5, 2:6, 1:3), G. Regent 0 (-, 0:4, -), Raseni nv, A. Daneu 11 (4:8, 2:5, 1:3), Scocchi 15 (5:5, 2:3, 2:5). Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so prvi del sezone (v zadnjem krogu bodo prihodnji teden prosti) v C-ligi zaključili s šestim zaporednim porazom. Varovanci trenerja Francesca Perica so tekmo pred domačim občinstvom na Opčinah začeli zelo slabo in gostje so po prvi četrtini že vodili za 16 točk (10:26). V uvodnih minutah so Kontovelci začeli nezbrano in so izgubili cel kup žog. Tudi v nadaljevanju se igra Kontovela ni izboljšala in videmski UBC je ves čas obdržal varnostno razdaljo. Kontovel se je v najboljšem primeru približal le na deset točk zaostanka. Košarkarji Kontovela bodo spet stopili na igrišče šele 14. januarja, ko bodo v prvem krogu drugega dela na Opčinah gostili Spilimbergo.