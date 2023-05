Kontovel napredoval v C-ligo

V San Danieleju je Kontovel na odločilni (tretji) finalni tekmi za napredovanje v C-ligo premagal San Daniele in se veselil ob podpori številnih navijačev zgodovinskega napredovanja v C-ligo.

San Daniele - Kontovel 70:74 (14:20, 36:35, 48:51, 65:65)

Kontovel: N. Daneu 2 (-, 1:3, 0:1), Cicogna 6 (-, 3:4, 0:1), Škerl 18 (6:7, 3:7, 2:7), Pro 0 (-, -, 0:1), Regent 0 (-, 0:1, 0:2), Persi 13 (1:2, 6:8, 0:1), Starc 4 (-, 2:3, -), Regent 1 (1:2, 0:3, -), A. Daneu 13 (9:10, 2:5, 0:3), Scocchi 17 (2:3, 3:7, 3:6), Mattiassich in Raseni nv. Trener: Peric.

1. četrtina - San Daniele je drugo finalno tekmo za napredovanje v C-ligo začel odločno in povedel 9:2. Hladna začetna prha pa je takoj predramila košarkarje Kontovela, ki so v nadaljevanju zaigrali veliko bolje, predvsem v obrambi, uspešno pa so tudi prebijali consko postavitev nasprotnikov. Z delnim izdom 0:15 so tako dve minuti pred koncem četrtine že vodili 9:17, do konca četrtine pa ohranili prednost (14:20).

Ekipo spremlja veliko število Kontovelovih navijačev, ki so v dvorani zagotovili enkratno vzdušje.

2. četrtina - San Daniele je takoj reagiral in v samih treh minutah se močno približal Kontovelu (21:23) in tudi povedel 24:23. Kontovel ima največ težav v obrambi in težko najde pot do koša.

Po petih minutah San Daniele še vodi po delnem izidu 8:0. Trener Kontovela Francesco Peric je zahteval minuto odmora.

Minuta odmora je dobro dela, saj je Kontovel v nadaljevanju povedel. Dobre tri minute pred koncem četrtine je spet povedel 27:28.

Dve minuti pred koncem četrtine je stanje izenačeno, 30:30, z nekaj dobrimi izbirami prevzame Kontovel prednost 33:35, a se San Daniele ne da in četrtino zaključi z točko naskoka 36:35.

3. četrtina - Po treh minutah je San Daniele v vodstvu 41:37. Po polovici četrtine 41:41. Tretji del finalne tekme označuje raztrgana igra, a kaže, da se Kontovel prebuja.

Po petih minutah dva prosta meta Aleksandra Daneua poneseta Kontovel na 41:41, osem zaporednih točk Scocchija pa do vodstvo 41:49 (tri minute pred koncem četrtine).

Nalet Kontovela se kar nadaljuje, dve minuti pol do konca četrtine vodi 41:51. San Daniele ne zadane koša že dobrih pet minut.

Minuto pred koncem 3. četrtine se vodstvo Kontovela razpolovi na 48:51 po delnem izidu San Danieleja 0:7.

4. četrtina - Popoldna izenačenost z rahlo prednostjo Kontovela: 50:51 52:53 in še 54:55 šest minut pred koncem srečanja.

Izenačenost na višku: po 56:55 prevzame vodstvo Kontovel 56:57 točno pet minut pred koncem.

Dve minuti in 34 pred koncem San Daniele v vodstvu 58:57.

Minuta in 58 do konca, San Daniele še vodi 61:58.

Točka prednosti za Kontovel, minuto in 15 sekund do konca: 61:62.

40 sekund do konca: Kontovel povedel s trojko Persija 61:64, minuta odmora za San Daniele.

15 sekund do konca: San Daniele je izvedel dva prosta meta, minuto odmora zahteva trener Kontovela Peric.

Ekipi morata na podaljšek: 65:65.

Podaljšek - Po prvi minuti še izenačeno 67:67, dobre tri minute pred koncem 68:69.

Minuta in 48 do konca 70:69.

Minuta do konca, izenačenje 70:70.

Dve sekundi do konca, 70:72.

Konec: 70:74.