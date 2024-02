Kontovel prekinil serijo desetih zaporednih porazov

C-LIGA

Corno di Rosazzo – Kontovel 70:72 (11:25, 27:36, 49:63)

Kontovel: Terčon 2 (0:2, 1:1, -), N. Daneu 3 (-, 0:3, 1:1), Škerl 10 (-, 2:6, 2:5), Pro 12 (3:6, 3:6, 1:1), Mattiassich 27 (1:2, 7:10, 4:5), S. Regent 0 (-, -, -), Persi 2 (-, 1:2, 0:1), G. Regent 6 (-, 3:4, -), A. Daneu 3 (3:5, 0:1, 0:1), Scocchi 7 (0:4, 2:7, 1:5), Doljak in Raseni nv. Trener: Peric.

Kontovelovim košarkarjem je končno odleglo. V tekmi 16. kroga deželne C-lige so v gosteh s 70:72 ugnali Corno di Rosazzo in tako prekinili serijo desetih zaporednih porazov. Pred tem je bil Kontovel zadnjič uspešen 27. oktobra v Sacileju.

Tekma se je za varovance trenerja Perica začela zelo dobro, saj so si že po prvih desetih minutah igre priigrali 14 točk naskoka (11:25). Z dobro in konstantno igro na obeh polovicah igrišča so nadaljevali tudi v naslednjih dveh četrtinah. V zadnji četrtini pa so domačini, ki zasedajo 6. mesto na lestvici, skušali priti do preobrata. Tri minute pred koncem tekme so se približali le na 6 točk zaostanka. V končnici so s sistematičnimi osebnimi napakami prekinjali napade Kontovela. Gostje so od zadnjih 8 prostih metov zadeli le dva, uspešno pa so ubranili zadnji napad nasprotnikov in na koncu prišli do težko pričakovane zmage.

Vsi Kontovelovi košarkarji so prispevali svoj delež k zmagi, izkazal pa se je predvsem Patrik Mattiassich s 27 točkami. Osem asistenc je v statistiko vpisal Tadjan Škerl, medtem ko Aleksander Daneu zaradi lažje poškodbe gležnja v zadnji četrtini ni stopil na igrišče.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Gradisca – Dom 70:60 (15:10, 32:29, 50:46)

Dom: Demartin 0 (-, -, -), M. Zavadlav 7 (1:1, 0:1, 2:6), G. Zavadlav 6 (2:4, 2:7, 0:5), Devetta 23 (5:11, 9:16, 0:3), G. Devetak 11 (3:3, 4:4, 0:1), D'Amelio 10 (1:2, 3:8, 1:5), Salvi 3 (-, 0:3, 1:2), Abrami, Miklus in Menis nv. Trener: Graziani.

Potem ko je Dom v zadnjem krogu presenetil vodilni Cervignano, je tokrat v 15. krogu deželne divizije 1 ostal praznih rok. Na gostovanju v Gradišču je po izenačeni tekmi klonil proti domači Gradisci s 70:60.

V goriškem taboru se je še kako poznala odsotnost kapetana Davida Abramija, ki je bil sicer na klopi, a bo moral zaradi poškodbe predvidoma dlje časa mirovati. Gradisca je prva povedla in bila ves čas v rahlem vodstvu, Dom pa ji je bil stalno za petami. Nekajkrat so sicer gostje tudi povedli, v zadnji četrtini pa so igrali preveč na silo in si na koncu nabrali 10 točk zaostanka. Grazianijevi ekipi so bile usodne številne izgubljene žoge in preveč zgrešenih prostih metov (12:21). Med posamezniki je spet izstopal Peter Devetta, ki je ob 23 točkah imel tudi 11 skokov in šest pridobljenih žog, dobro pa je igral tudi Marco Demartin, ki sicer ni metal na koš.