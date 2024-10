Kontovel s pomlajeno postavo v zahtevni C-ligi tudi proti ekipama iz Veneta

Kontovel bo danes zvečer odigral tekmo prvega kroga košarkarske C-lige 2024/25. Ob 20. uri se bo na domačem igrišču na Opčinah pomeril s Spilimbergom.

Pred Kontovelovimi košarkarji je zelo zahtevna sezona, v prvi vrsti zato, ker bo letošnja C-liga meddeželnega značaja. V skupini E severovzhodne skupine je namreč 11 ekip iz Furlanije - Julijske krajine in dve iz Veneta, in sicer New Basket San Donà in BVO Caorle. Edini tržaški ekipi sta Kontovel in BaskeTrieste, videmsko pokrajino zastopajo APU, UEB Academy Cividale, Centro Sedia Corno di Rosazzo in Libertas San Daniele, pordenonsko pa Intermek Cordenons, Vis Spilimbergo, Humus Sacile, Sacile Basket in Vallenoncello.

V rednem delu sezone bo na sporedu 26 krogov, kar pomeni, da bo vsaka ekipa odigrala 24 tekem. Prvih osem ekip na lestvici se bo uvrstilo v končnico za napredovanje (play-off), devetouvrščeno moštvo bo doseglo neposreden obstanek, ekipe od 10. do 12. mesta bodo nastopale v play-outu (v nižjo ligo izpade ena ekipa), zadnjeuvrščena ekipa po koncu rednega dela pa bo neposredno nazadovala v deželno divizijo 1.

Vodenje ekipe je med poletjem prevzel izkušeni koprski trener Boban Popovič, ki bo imel na razpolago pomlajeno ekipo. Iz lanske Jadranove mladinske ekipe U19 so h Kontovelu prestopili Luca Bellettini, Jan Glavina, Viktor Semen in Niko Vecchiet (vsi letnik 2005). »O pričakovanjih in ciljih je zdaj prerano govoriti, seveda pa želimo nadgraditi lansko sezono. Bolj natančno sliko bomo imeli šele po nekaj krogih. Lige ne poznam, ob tem pa je letošnja C-liga precej različna od lanske. Gotovo nas čaka zahtevno prvenstvo,« je dejal Popovič, ki je na Kontovelovi klopi že sedel v sezonah 2016/17 in 2017/18 v takratni D-ligi.