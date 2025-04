Dunajski simfoniki v Trstu na osmih brezplačnih koncertih

Tržaško gledališče Rossetti na Drevoredu 20. septembra bo med petkom in nedeljo gostilo festival Pomlad z Dunaja - Primavera da Vienna s tremi koncerti. Festival oblikujejo Dunajski simfoniki, ki bodo v pokušino ponudili tudi osem brezplačnih koncertov.

Jutri se bodo v različnih zasedbah predstavili na raznih lokacijah. Ob 16. uri bodo na Velikem trgu zazvenela trobila, v kavarni Caffè degli Specchi pa bo godalni kvartet ob 16.30 in 17.15 preigraval valčke in tango. V kavarni Sacher v Ulici Dante bo ob 16. in 17. uri harfist Volker Kempf pričaral posebno vzdušje s filmsko glasbo Erica Satieja, Ennia Morriconeja in drugih znanih skladateljev, na Borznem trgu ob 16.45 pa bo spet čas za trobila.

V mestnem muzeju Carla Schmidla v Ulici Rossini bo ob 16.45 in ob 17.45 godalni dvojec priklical v spomin poslušalcem bregove Donave in dunajske spomladanske popoldneve s skladbami Jasepha Haydna in Jacquesa Offenbacha. Ob isti uri pa bodo v mestnem muzeju Revoltella zazvenele Mozartove in druge skladbe za fagot, čelo in kontrabas. V bivši ribarnici na Nabrežju bodo ob 18. uri nastopili violinisti in violisti z Dvořákovo Američanko. Na Pomolu Audace pa bo ob 18.30 in 19.30 še zadnji koncert s čelistom Christopherjem Stradnerjem in Suito Johanna Sebastiana Bacha.