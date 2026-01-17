Kontovel se je tržaškemu San Vitu oddolžil za oktobrski poraz

C-LIGA

San Vito – Kontovel 50:66 (13:20, 23:36, 41:45)

Kontovel: Terčon 9 (4:4, 1:3, 1:2), Glavina 0 (-, 0:3, -), Bellettini 3 (1:1, 1:3, -), Rocchetti 2 (2:2, 0:3, 0:1), Škerl 13 (5:7, 4:7, 0:5), Gulič 5 (3:4, 1:2, -), S. Regent 4 (-, 2:4, 0:1), De Petris 11 (5:5, 3:4, -), G. Regent 4 (2:2, 1:2, -), Daneu 15 (1:1, 4:7, 2:4), Mattiassich in Scocchi nv. Trener: Peric.

V drugem krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Kontovel v gosteh zasluženo premagal tržaški San Vito in se mu tako oddolžil za poraz v prvem medsebojnem obračunu oktobra na Rouni pri Briščikih. Izid tekme v športni dvorani je bil 50:66 v korist gostujočega moštva.

Kontovel, ki je nastopil brez poškodovanih Mattiassicha in Scocchija, je tekmo začel nekoliko zadržano, saj so domačini takoj povedli z 9:4. Sledila je reakcija gostov, ki so predvsem po zaslugi dobre obrambe prevzeli pobudo in povedli. V prvem polčasu so vodili tudi s 15 točkami naskoka. V tretji četrtini je San Vito močno dvignil agresivnost v obrambi, v Kontovelovem taboru je prišlo na dan nekaj živčnosti, tako da je prednost skoraj v celoti skopnela. V zadnji četrtini so varovanci trenerja Francesca Perica spet zaigrali tako, kot znajo in na koncu dosegli zanesljivo zmago.

K zmagi so vsi Kontovelovi košarkarji prispevali svoj delež, tudi mladi, ki so si priborili kar zajetno minutažo. Kontovelovi košarkarji so zelo dobro izvajal proste mete, saj so zadeli 24 metov iz 27 poskusov.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Baloncesto Triestino – Breg SV Impianti 58:55 (21:16, 35:26, 45:38)

Breg: A. Zeriul 3, D. Smotlak 11, Celin 11, Basso 0, Coretti 0, Gabrić 9, D. Terčon 10, Canciani 1, Gregori 10, Crismanich in Stopar nv. Trener: Oberdan.

V drugem krogu povratnega dela deželne divizije 2 je Breg SV Impianti v gosteh tesno izgubil proti višje postavljeni ekipi Baloncesto Triestino. Končni izid dvoboja v športni dvorani PalaTrieste je bil 58:55 v korist tržaške ekipe.

Breg je zaigral v nekoliko okrnjeni postavi in je v prvih treh četrtinah stalno lovil domačo peterko. V zadnji četrtini pa so varovanci trenerja Deana Oberdana zaigrali na vse ali nič, skorajda izničili ves zaostanek, a so na kocu tržaški košarkarji le ohranili tri točke prednosti.