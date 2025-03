C-LIGA

Kontovel ZKB – UEB Cividale 82:64 (19:15, 46:28, 66:49)

Kontovel: Terčon 8 (2:2, 3:8, -), Glavina 0 (-, 0:1, -), Škerl 15 (-, 6:10, 1:3), Pro 14 (4:7, 5:8, -), Mattiassich 3 (1:2, 1:3, 0:1), Persi 10 (2:4, 4:5, -), Daneu 22 (3:4, 5:7, 3:7), Scocchi 10 (5:6, 1:2, 1:1), Bellettini, Vecchiet in Starc nv. Trener: Popovič.

V predpredzadnjem krogu rednega dela košarkarske C-lige je Kontovel ZKB dosegel drugo zmago v letošnji sezoni. Na domačem parketu na Opčinah je z 82:64 gladko premagal mlado ekipo UEB Cividale, za katero je goriški Slovenec Peter Devetta prispeval 2 točki.

Tekma se je za domačo peterko dobro začela. Agresivna Kontovelova obramba je bila zelo učinkovita, v napadu pa je nosilno vlogo prevzel Aleksander Daneu, ki je 10 od svojih skupnih 22 točk dosegel v prvi četrtini. V drugi četrtini se je razlika še povečala, saj je Kontovel v tem delu dosegel 27 točk, Čedajci pa le 13. Največja prednost Popovičeve ekipe je nekaj minut pred koncem prvega polčasa znašala 21 točk. V drugi polovici tekme so domačini prednost suvereno upravljali. Gostje so se v tretji četrtini sicer rahlo približali, nikoli pa niso ogrozili Konotovelovega vodstva. V izteku tekme so Kontovelovi košarkarji skušali spreobrniti koš razliko v medsebojnih obračunih v svojo korist (v Čedadu so klonili za 23 točk z izidom 92:69), kar pa jim na koncu ni uspelo.

Kontovel tudi po tej zmagi ostaja na zadnjem mestu lestvice C-lige, do konca rednega dela prvenstva pa ga čaka še domača tekma proti videmskemu APU Next Gen (v soboto, 5. aprila) in gostovanje pri ekipi BaskeTrieste (v petek, 11. aprila).