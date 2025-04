Kontovelovi košarkarji tesno izgubili

C-LIGA, PLAY-OUT

San Daniele – Kontovel ZKB 78:74 (23:18, 38:36, 53:56)

Kontovel: Terčon 6 (2:4, 0:4, 0:1), Škerl 22 (4:5, 6:7, 2:6), Pro 7 (3:4, 1:4, -), Mattiassich 4 (-, 2:3, -), Persi 20 (1:4, 8:17, 1:1), Regent 0 (-, 0:1, -), Rosati 0 (-, -, -), Daneu 12 (4:7, 1:5, 2:4), Scocchi 5 (-, 1:6, 1:2), Glavina, Bellettini in Starc nv. Trener: Popovič.

V prvi tekmi prvega kroga play-outa za obstanek v C-ligi je Kontovel ZKB potegnil krajši konec. Po izenačenem dvoboju je v gosteh klonil proti San Danieleju, ki je bil boljši z izidom 78:74. Povratna tekma bo na sporedu v soboto ob 20. uri v športni dvorani na Opčinah, morebitna tretja tekma pa teden dni kasneje spet v San Danieleju.

Domačini so začeli zelo odločno in takoj povedli z 12:2. Kontovelovi košarkarji so nato prepolovili zaostanek, izid prve četrtine je bil 23:18. V drugi četrtini so gostje izboljšali predvsem obrambo in na glavni odmor odšli z le dvema točkama zaostanka (38:36). Tekma je bila nato v drugem polčasu v popolnem ravnovesju. Kontovel, pri katerem sta tokrat izstopala Škerl (22 točk) in Persi (20) je zadnjo četrtino začel s tremi točkami naskoka (53:56). V zadnjih desetih minutah igre se je bil bolj za vsako žogo, obe ekipi sta predvajali zelo čvrsto igro.

Minuto in pol pred koncem je San Daniele pobegnil na + 7 pri izidu 76:69, Kontovel pa je nato s srčno igro razliko skorajda izničil. Ko je do konca tekme manjkalo še 14 sekund, so gostje zaostajali le še za dve točki (76:74). Z agresivno obrambo so Popovičevi varovanci ukradli žogo nasprotnikom, sodnik pa je nato Terčonu dosodil dvomljivo osebno napako v napadu pri prodoru. Z enim zadetim prostim metom so si nato gostje priigrali tri točke prednosti (77:74), dve sekundi pred koncem pa je Kontovel zgrešil trojko za podaljšek. San Daniele je zmago dokončno pospravil na varno še z enim prostim metom v izteku dvoboja.

Kontovel je vsekakor prikazal zelo solidno igro, v tako napetem in izenačenem dvoboju pa so o končnem zmagovalcu določali detajli. Popovičevim varovancem so bili verjetno spet usodni prosti meti, saj so jih tokrat zgrešili 7. Že v soboto bodo imeli možnost za revanšo.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, ZLATA TRŽAŠKA SKUPINA

Inteclub Muggia – Sokol Franco 52:54 (13:14, 24:25, 31:41)

Sokol: Scrigner 2, Mandić 9, Sas. Zidaric 4, M. Malalan 6, Ušaj 11, Lopreiato 0, Sam. Zidaric 2, Raseni 2, E. Albanese 8, Gerin 1, Doljak 3, Gutty 6. Trener: A. Albanese.

V zaostali tekmi tretjega kroga zlate tržaške skupine deželne divizije 2 so Sokolovi košarkarji v gosteh po tesnem dvoboju za dve točki ugnali miljski Interclub. Končni izid je bil 52:54 v korist gostov iz Nabrežine, ki so v zadnji četrtini skorajda zapravili 10 točk prednosti. V soboto ob 20. uri bo v Dolini na sporedu povratni derbi končnice med Bregom SV Impianti in Sokolom Franco.