Koš za Tonija

V torkovem potresu v Petrinji na Hrvaškem jo je brez poškodb odnesel 17-letni košarkar tržaške mladinske ekipe U18 Pallacanestra Trieste Toni Tomušić. Med najhujšim potresnim sunkom je bil dijak tržaške šole Sandrinelli doma s svojo družino. Hiša je utrpela močne poškodbe in so jo morali zaradi tega zapustiti. Združenje Un canestro per te Onlus, Allianz Pallacanestro Trieste in Basketriesteso so se odločili, da bodo po spletu zbirali denar (crowdfunding ali množično financiranje), ki ga bodo namenili obnovi hiše mladega košarkarja. Akcijo so poimenovali Un canestro per Toni.

Če želite tudi sami prispevati kliknite na to povezavo.