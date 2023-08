Košarkarji Jadrana imajo novega glavnega pokrovitelja

Jadranova članska ekipa ima novega glavnega pokrovitelja. To bo novogoriško podjetje Gostol-Gopan d.o.o., ki bo na dresih združene ekipe zamenjalo gradbeno podjetje Monticolo&Foti. Podjetje Gostol-Gopan, ki je del skupine TP Food Group s sedežem v Padovi, z lastnim razvojem in proizvodnjo izdeluje in dobavlja profesionalne avtomatizirane industrijske linje za proizvodnjo kruha. Nastalo je leta 1947 in je prisotno v več kot 50 državah. »Prihod priznanega podjetja daje društvu in ekipi novega zagona za nadaljnjo rast in priložnost za nove izzive. Slovensko podjetje se je odločilo za sodelovanje z Jadranom z namenom, da ponudi lasten doprinos ne samo športnemu svetu, temveč tudi slovenski manjšini v Italiji in da torej postane del ambicioznega čezmejnega športnega projekta,« je Jadranovo vodstvo zapisalo v tiskovnem sporočilu.