Košarkarji lahko igrajo spet ... košarko

Košarkarji amaterji, torej vsi, ki se s tem športom ukvarjajo tudi v slovenskih društvih v Italiji, lahko od danes trenirajo skorajda tako kot pred pandemijo. Košarkarska zveza Fip je včeraj objavila najnovejša priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom na treningih amaterjev, v katerih dovoljuje prvič po ponovnem začetku dejavnosti spet kontakt med igralci v vseh deželah, kjer je to dovoljeno. Torej tudi v Furlaniji Julijski-krajini, kjer so kontaktni športi dobili zeleno luč že pred mesecem dni. Igra na treningu je torej odslej dovoljena, vsi pa morajo ohranjati socialno razdaljo dveh metrov takrat, ko mirujejo. »V priporočilih je kar nekaj protislovij, a recimo, da je to korak k normalizaciji,« je nova navodila komentiral športni vodja mladinskega sektorja pri ŠZ Jadran Andrej Vremec. Priporočila ohranjajo še celo vrsto omejitev in ukrepov (ločen vhod in izhod, uporaba slačilnic še ni dovoljena idr.), a je na igrišču vendarle s 16 igralci (ne več 12) mogoče igrati košarko.To pa ne velja še za odbojkarje in nogometaše.