Košarkarji Los Angeles Lakers prvaki lige NBA

Košarkarji Los Angeles Lakers so prvaki lige NBA. V šesti tekmi finala so s 106:93 ugnali Miami Heat in se je tako niz finalnih tekem zaključil s 4:2 v korist novih prvakov. Na igrišče se je po poškodbi vrnil tudi Goran Dragić, ki je dosegel pet točk, pet skokov in dve podaji. Zadel je dva od osmih metov iz igre, za tri točke pa je bil štirikrat nenatančen.

Los Angeles je bil vseskozi v vodstvu, le na koncu je razliko Miami na račun bolj sproščene igre Jamesa in soigralcev vendarle zmanjšal.

Najboljši igralec je bil James, ki je dosegel 28 točk in 28. trojni dvojček v končnicah lige NBA. Dosegel je še 14 skokov in deset podaj. Za Miami je 25 točk dosegel Bam Adebayo, ki je prispeval še deset skokov.