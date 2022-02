Košarkarji, skakalke, Lampič in Ozmec

Skakalke Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj, slovenska moška košarkarska reprezentanca, tekačica Anamarija Lampič in Peter Ozmec za življenjsko delo so prejemniki Bloudkovih nagrad za 2021, najvišji državnih priznanj na področju športa. Na prireditvi na Brdu pri Kranju, ki sta ji prisostvovala tudi predsednik republike Borut Pahor in ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, so bile podeljene tudi plakete za 2021. Prejeli so jih: tekačica na smuček Eva Urevc, skakalec Anže Lanišek, judoistka Andreja Leški, športni plezalec Luka Potočar, nogometni funkcionar Franc Kopatin, doktor kinezioloških znanosti Blaž Lešnik, legenda lokostrelskega športa Marjan Podržaj, dolgoletni športni delavec iz Murske Sobote Zoran Kos, športni delavec iz Ljutomera Branko Žnidarič in lovec na svetovne rekorde v jadralnem padalstvu Primož Suša.