Košarkarska sobota: Kontovel in Bor Radenska uspešna

C-LIGA

Kontovel – Longobardi Cividale 84:59 (28:20, 46:33, 65:48)

Kontovel: Terčon 2 (-, 1:1, 0:1), N. Daneu 14 (-, 4:4, 2:5), Kralj 0 (0:2, -, -), Škerl 6 (3:4, 0:1, 1:4), Pro 7 (1:1, 3:5, 0:1), Persi 10 (4:5, 0:3, 2:3), Doljak 2 (-, 1:1, 0:1), Starc 4 (2:2, 1:3, -), G. Regent 4 (2:2, 1:3, -), A. Daneu 18 (5:10, 5:9, 1:3), Scocchi 17 (4:4., 2:3, 3:8), Mattiassich nv. Trener: Peric.

V drugem krogu C-lige so košarkarji Kontovela po pričakovanju visoko premagali mlado ekipo Longobardi Cividale. Končni izid tekme v telovadnici na Opčinah je bil 84:59. Kontovel, ki je prvič zaigral na openskem parketu, je vknjižil še drugo zaporedno zmago.

Varovanci trenerja Francesca Perica so odločno stopili na igrišče in takoj povedli s 16:3. Gostje pa niso popustili in do konca prve četrtine zmanjšali zaostanek na 8 točk (28:20). Tudi v drugi četrtini so domačini nadaljevali z dobro igro in na glavni odmor odšli s 13 točkami naskoka (46:33). V drugem polčasu so Škerl in soigralci še dodatno strnili obrambne vrste in dovolili gostom, da so v tem delu dosegli le 26 točk. Vsi Kontovelovi košarkarji so prispevali svoj delež k zmagi, med posamezniki pa velja omeniti predvsem Aleksandra Daneu, ki je 18 točkam dodal tudi 12 skokov, in razigranega Scocchija (17 točk). Ekipo je dobro vodil mladi Nikolaj Persi, ki je z zabijanjem po prostem metu poskrbel za potezo tekme.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Venezia Giulia Basket – Bor Radenska 56:76 (12:18, 31:39, 51:57)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Brancati 15 (5:6, 5:7, 0:1), Nisić 6 (0:2, -, 2:3), Gallocchio 12 (5:5, 2:4, 1:6), Mozina 4 (2:7, 1:5, 0:1), Comar 0 (-, 0:1, 0:1), Pizziga 2 (-, 1:3, 0:2), D. Zettin 5 (-, 1:4, 1:1), Venturini 8 (-, 4:4, 0:4), Lettieri 2 (2:4, -, -), Finatti 22 (1:1, 3:3, 5:11). Trener: Krčalić.

Bor Radenska je z zmago začel nastope v skupini C košarkarske deželne divizije 1. V uvodnem krogu nekdanje D-lige so varovanci trenerja Saše Krčalića v Žavljah s 76:56 premagali miljsko ekipo Venezia Giulia Basket. Tekma je bila v prvih treh četrtinah dokaj izenačena, čeprav so bili gostje ves čas v rahli prednosti. Izkušeni domačini so se sredi tretje četrtine nevarno približali, v zadnjih desetih minutah pa so Borovi košarkarji pritisnili na plin in si do konca dvoboja priigrali 20 točk prednosti.

Svetoivanska ekipa, pri kateri je tokrat v napadu z 22 točkami izstopal krilni košarkar Mattia Finatti, je do zmage prišla z učinkovito skupinsko igro. Predvsem v zadnji četrtini je bila tudi Borova obramba neprebojna, saj so Miljčani v zadnjih destih minutah dosegli le pet točk.