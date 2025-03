Košarkarska sobota: tesen poraz Kontovela v C-ligi

C-LIGA

Kontovel ZKB – San Donà 67:71 (22:15, 33:40, 50:51)

Kontovel: Kontovel: Terčon 4 (-, 2:3, -), Belettini 0 (-, 0:2, -), Škerl 10 (3:3, 2:5, 1:4), Pro 2 (-, 1:3, -), Mattiassich 10 (-, 5:9, 0:1), Persi 8 (-, 4:13, 0:2), Regent 0 (-, 0:2, -), Daneu 10 (1:3, 3:7, 1:5), Scocchi 7 (-, 2:5, 1:6), Glavina, Starc in Rosati nv. Trener: Popovič.

V tekmi 10. kroga povratnega dela C-lige je Kontovel ZKB le za štiri točke klonil proti San Donaju. Končni izid v določenih trenutkih izenačenega dvoboja na Opčinah je bil 67:71. Domači košarkarji so tekmo dobro začeli in v prvi četrtini vodili tudi z več kot 10 točkami naskoka. V nadaljevanju pa so gostje prevzeli pobudo in z natančnimi meti prevzeli vodstvo, ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok. Kontovel je zagrešil preveč napak, da bi v drugem polčasu prišel do preobrata.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Bisiaca 86:63 (29:21, 49:33, 75:46)

Bor: Bole 2 (-, 1:3, 0:4), Fi. Savoia 3 (-, 0:3, 1:3), Gallocchio 7 (-, 2:2, 1:2), Možina 17 (7:10, 5:7, -), Comar 0 (-, -, 0:3), Fort 16 (3:6, 2:5, 3:5), Zettin 3 (-, 0:2, 1:3), Strle 4 (-, 2:2, -), Lettieri 10 (4:4, 3:5, -), Maurel 6 (2:4, 2:4, -), Finatti 18 (-, -, 6:10), Battilana 0 (-, 0:2, -). Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so redni del sezone v deželni diviziji 1 sklenili z deseto zaporedno zmago. Na domačem parketu Stadiona 1. maja so s 86:63 zanesljivo premagali Bisiaco, proti kateri so v prvem delu prvenstva izgubili za 4 točke (84:80). Kladnikovi varovanci so tekmo začeli zelo dobro v napadu, saj so v prvi četrtini dosegli 29 točk, v drugi pa so strnili še obrambne vrste in na glavni odmor odšli s prednostjo 16 točk (49:33). V tretji četrtini so kapetan Možina in soigralci še povečali naskok, ki so ga nato v zadnjih desetih minutah igre brez večjih težav upravljali. Trener Klemen Kladnik je dal možnost vsem svojim igralcem, med katerimi so se v napadu razigrali predvsem Matteo Finatti (18 točk), Enrico Možina (17) in Kevin Fort (16). Bor je redni del prvenstva sklenil na drugem mestu le z dvema točkama zaostanka za miljsko Venezio Giulio, ki je v zadnjem krogu že včeraj visoko nadigrala Gonars (84:40).

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Breg SV Impianti – Santos B 82:36 (33:5, 48:20, 70:25)

Breg: A. Zeriul 6, D. Smotlak 4, Celin 1, Filipac 7, Coretti 0, M. Terčon 12, D. Terčon 14, Cepar 2, M. Zeriul 3, Gregori 17, Devcich 4, Mucci 12. Trener: Oberdan.

V predzdanjem krogu rednega dela deželne divizije 2 je Breg SV Impianti dosegel najvišjo zmago v letošnji sezoni. Košarkarji dolinske ekipe so na domačem igrišču kar z 82:36 nadigrali tržaški Santos B. Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin je bila tekma popolnoma enosmerna. Breg je že po prvi četrtini, ki jo je dobil z izidom 33:5, dejansko zapečatil zmago. V zadnjem krogu bo Breg znova igral na domačem igrišču, v soboto v Dolini se bo pomeril z zadnjeuvrščenim Cusom.