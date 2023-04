Košarkarsko svetovno prvenstvo 2027 bo v Katarju

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je sporočila, da bo moško svetovno prvenstvo leta 2027 gostil Katar. Vse tekme bodo v Dohi, so dodali pri Fibi v sporočilu za javnost.

Fibin odbor je prepričala katarska kandidatura predvsem zaradi strnjenih prizorišč, fleksibilnosti in poudarku na trajnosti. Ob tem, so zapisali pri Fibi, je Doha eno najbolje povezanih svetovnih mest, kar zadeva letalski promet, pred kratkim je zagnala podzemno železnico, javni prevoz pa omogoča dostop do vseh prizorišč. Ta so vsa dosegljiva v pol ure.

»Imeti vseh 32 reprezentanc v enem mestu bo edinstvena priložnost za navijače, ki si bodo tako v živo lahko ogledali več tekem kot na drugih SP v zadnjih 20 letih,» je dejal generalni sekretar Fibe Andreas Zagklis.

Kot so dodali pri Fibi, bo SP 2027 vključilo na milijone ljudi na tistem območju in na območju severne Afrike, saj bo SP prvič v tistem delu sveta in bo še bolj populariziralo košarko.

Katar je v zadnjem obdobju gostil kar nekaj velikih športnih dogodkov, nekaj jih tudi še bo. Ob rokometnem, kolesarskem, gimnastičnem, atletskem svetovnem prvenstvu je lani gostil tudi nogometno SP ter dvakrat tudi klubsko nogometno SP, v 2024 bo med drugim gostil najboljše plavalce sveta, leta 2030 pa bo gostil tudi azijske igre.