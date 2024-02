Kras brez preobrata, derbi Sovodnjam

NOGOMET

POKAL PROMOCIJSKE LIGE (druga polfinalna tekma)

Kras Repen – Forum Julii 1:1 (0:0)

Strelca: 68. Pitacco, 78. Campanella (FJ)

Kras Repen: Manfren, Degrassi, Ačić (Ferluga), De Lutti, Lukač, Catera, Sancin (Pertot), Pagano (Kuraj), Paliaga, Tuiach (Perhavec), Solaja (Pitacco). Trener: Kneževič.

V finale pokala promocijske lige, ki bo 1. maja, se je uvrstil čedajski Forum Julii, ki je na prvi tekmi v Čedadu zmagal s 3:0, danes pa se je povratno srečanje zaključilo neodločeno 1:1. Kras je povedel s Pitaccom, nato pa so gostje deset minut kasneje izenačili in tekme je bilo dejansko konec. Kras bo v nedeljo igral v Repnu proti Trivignanu ob 15. uri.

1. AMATERSKA LIGA (zaostala tekma)

Sovodnje – Breg 4:2 (1:1)

Strelci: 18. M. Juren, 45. Nigris; 65. Sabadin, 77. M. Juren, 83. Černe, 90. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Baldassi (Predan), Simčič, Rijavec, Umek, Petejan, Maugeri (A. Juren), Černe, Klančič (Čavdek), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Breg: Blasevich, Andreasi (Sancin), Renar, Frangini, Spinelli, Nigris (Farci), Carbone, Delvecchio, Sabadin, M. D’Alesio, Ceglie. Trener: Biloslavo.

Rdeč karton: 79. Farci

Nogometaši Sovodenj so na zaostali tekmi premagali Breg, ki je sicer v Sovodnjah vodil do 77. minute, ko je za domače belo-modre izenačil Martin Juren. Do konca tekme so nato Sovodnje zadele še dva gola. Sovodenjci so tako osvojili tri zlata vredne točke v boju za obstanek. Junak je bil Martin Juren, ki je trikrat zatresel Bregovo mrežo.