Kras in Juventina zanesljivo, pomembni zmagi Brega in Vesne

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Tolmezzo 1:0 (1:0)

Strelec: 25. Perhavec

Kras Repen: Umari, De Lutti, Badžim, Rajčevič, Dukič, Catera, Perhavec, Gotter (Pertot), R. Šolaja (Pitacco), Kuraj (Perić), Lukanović. Trener: Kneževič.

Z evrogolom, ki ga je v prvem polčasu dosegel Žiga Perhavec, je Kras Repen zasluženo premagal Tolmezzo in tako utrdil 6. mesto na lestvici elitne lige. Krasovci so imeli v teku srečanja še nekaj zelo zrelih priložnosti za gol. Tako da je bil uspeh gostiteljev povsem zaslužen.V prihodnjem krogu bo Kras Repen igral v Fontanafreddi.

Fiume Bannia – Juventina 0:1 (0:1)

Strelec: 8. L. Piscopo

Juventina: Blasizza, Bonilla, Cocetta, Grion, Russian, L. Piscopo, M. Piscopo, Samotti, Pillon, Hoti, Liut. Trener: Visentin.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Sangiorgina 1:2 (0:1)

Strelca: 6. Pesce (Sang.), 76. Pesce (Sang.), 78. Volaš 11-m

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem, Benussi, Simeoni, L. Crosato, Toffoli, Loggia, Villatora, Volaš, Francioli, Romeo. Trener: A. Carli.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Aquileia 3:2 (1:1)

Strelci: 15. Delvecchio, 25. Rigonat (A), 47. Istrice, 63. Ceglie, 80. Langella (A)

Breg: Blasevich, Calabrese, Renar, Frangini, Pllana, J. Sancin, Racanelli (Pertosi), Udovicich, Ceglie (Ciacchi), Delvecchio (Freno), Istrice. Trener: Bursich.

Nogometaši Brega so v Dolini dosegli zelo pomembno tekmo v boju za obstanek. Z novimi tremi točkami so se dolisnki plavi nekoliko oddaljili od vročih mest, ki vodijo v nižjo ligo. Tekma je bila zelo napeta vse do konca.

Isonzo San Pier – Sovodnje 2:0 (0:0)

Sovodnje: Golej, Maugeri, Visintin, Rijavec, Feri, Ocretti, A. Juren, Klančič, Žižmond, Predan, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodenjci so se v Špetru ob Soči predstavili z zelo okrnjeno postavo, saj trener Nicola Trangoni pravzaprav ni imel menjav na klopi. Gostitelji so prvi gol zadeli dvajset minut pred koncem tekme. Drugi pa je padel nekaj minut kasneje. »Prebroditi moramo to krizo, saj se vsio zavedamo, da smo v težavah, četudi na igrišču v določenih trenutkih igramo tudi solidno,« je dejal športni vodja Sovodenj Marko Fajt. Sovodnje bodo v nedeljo na domači zelenici gostile Breg..

2. AMATERSKA LIGA

Mladost – Unione Friuli Isontina 0:4 (0:2)

Mladost: Zanier, Komjanc, Vižintin, R. Faidiga, F. Juren, Mbengue (Beltram), S. Lakovič, Diawla, Al Furaiji (D. Trevisan), Casi, Vera (Terpin). Trener: Braida.

Zarja – Pieris 5:0 (3:0)

Strelci: 2. Abatangelo, 24. Leiter, 27. Haxhija, 63. Abatangelo, 87. Corrente

Zarja: Savi, Čufar, Danese, Škabar, Leiter, Rollo, Capraro, Corrente, Abatangelo, Haxhija, Perfetto. Trener: Gregoratti.

Vesna – Campanelle 2:1 (1:1)

Strelca za Vesno: 46. Kerpan, 52. K. Vidali

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula (Vidoni), Matuchina, J. Košuta, Purič, Antonič, N. Pahor, K. Vidali (Poiani), A. Kerpan (Canziani), M. Vidali (Colja). Trener: Mozetič.

V Križu je Vesna iztržila važno zmago v boju za obstanek. »Lastovke« so premagale visoko uvrščene Campanelle. Gostje so sicer povedli po s pomočjo enajstmetrovke, a tik pred odmorom je Albert Kerpan uspel izenačiti. Na začetku drugega polčasa je zmagoviti gol zadel Kristian Vidali.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Pro-Secco 1:1 (0:1)

Strelec za Primorje 1924: 55. Balbi.

Primorje 1924: Paulich, Miniussi, Rovina, Petković, Kaurin, Gaudenzi (Spanghero), Paoletti, Petrucco (Oliva), Saule, Balbi, Durić (Bari). Trener: Issich.

Rdeč karton: Balbi

Ronchi U23 – Primorec 1:0 (0:0)

Primorec: Minerba, Čubej (Celardi), Di Sciacca, De Pascalis, Stocca Kralj, De Sio, Žerjal (D. Bagattin), Succi, Di Donato, Giavon (Matassi), Dalle Molle.

Rdeč karton: 30. Di Sciacca